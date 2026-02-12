В Киеве ограничивают движение на двух ключевых шоссе: где сегодня и завтра возможны пробки

Дорожники Киева запланировали ремонтные работы на двух ключевых транспортных артериях города, из-за чего движение транспорта частично ограничивают. Чтобы не попасть в пробку, водителям советуют планировать маршруты заранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Читайте также: Индивидуальный знак на авто? Обязательно ли водителям возить с собой обычный номер
Главное:
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в столице частично ограничивают движение по Набережному шоссе в Печерском районе города:
Изменения для водителей и пассажиров в течение этих дней будут действовать с утра до вечера:
Согласно информации "Киевавтодора", в вышеупомянутые периоды дорожники будут ремонтировать участок проезжей части:
Подчеркивается, что на время проведения работ движение частично будут ограничивать поочередно одной полосой.
В завершение в коммунальной корпорации:
Стоит отметить, что в течение четверга, 12 февраля, движение транспорта также частично ограничивают на Столичном шоссе.
Там, согласно информации КГГА и КК "Киевавтодор", дорожники запланировали ликвидацию ямочности возле остановки общественного транспорта "Домосфера" - в первой и второй полосах движения в направлении Южного моста.
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее к киевлянам обратились со срочным предупреждением насчет воды.
Тем временем мы рассказывали, зачем украинским водителям нужно проверять номерные знаки перед выездом.
Читайте также, что в машине должен иметь каждый водитель (согласно информации патрульных).