У Києві обмежують рух на двох ключових шосе: де сьогодні й завтра можливі затори
Дорожники Києва запланували ремонтні роботи на двох ключових транспортних артеріях міста, через що рух транспорту частково обмежують. Щоб не потрапити в затор, водіям радять планувати маршрути заздалегідь.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
- Локації: обмеження руху в Києві стосуються стратегічно важливих ділянок на Набережному та Столичному шосе.
- Терміни: на одній ділянці дорожні роботи триватимуть 12 та 13 лютого, на іншій - лише сьогодні.
- Режим руху: проїзд транспорту не перекривають повністю, проте почергове закриття смуг може спричинити затори.
Де та в які години обмежують рух сьогодні й завтра
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що у столиці частково обмежують рух Набережним шосе в Печерському районі міста:
- у четвер, 12 лютого;
- у п'ятницю, 13 лютого.
Зміни для водіїв і пасажирів впродовж цих днів будуть діяти зранку до вечора:
- з 8:00;
- до 20:00.
Що важливо знати водіям, щоб уникнути заторів
Згідно з інформацією "Київавтодору", у вищезазначені періоди дорожники ремонтуватимуть ділянку проїжджої частини:
- від транспортної розв'язки біля мосту імені Є. О. Патона;
- до Поштової площі.
Наголошується, що на час проведення робіт рух частково обмежуватимуть почергово однією смугою.
Насамкінець у комунальній корпорації:
- перепросили за тимчасові незручності;
- попросили громадян враховувати обмеження під час планування маршруту.
Часткове обмеження руху Набережним шосе 12 і 13 лютого (карта: kyivcity.gov.ua)
Де ще в Києві рух транспорту сьогодні ускладнено
Варто зазначити, що впродовж четверга, 12 лютого, рух транспорту також частково обмежують на Столичному шосе.
Там, згідно з інформацією КМДА та КК "Київавтодор", дорожники запланували ліквідацію ямковості біля зупинки громадського транспорту "Домосфера" - у першій та другій смугах руху в напрямку Південного мосту.
"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.
Часткове обмеження руху Столичним шосе 12 лютого (карта: kyivcity.gov.ua)
