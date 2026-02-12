ua en ru
Чт, 12 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві обмежують рух на двох ключових шосе: де сьогодні й завтра можливі затори

Четвер 12 лютого 2026 10:52
UA EN RU
У Києві обмежують рух на двох ключових шосе: де сьогодні й завтра можливі затори У Києві частково обмежують рух транспорту на двох важливих для водіїв шосе (фото ілюстративне: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Дорожники Києва запланували ремонтні роботи на двох ключових транспортних артеріях міста, через що рух транспорту частково обмежують. Щоб не потрапити в затор, водіям радять планувати маршрути заздалегідь.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Читайте також: Індивідуальний знак на авто? Чи обов'язково водіям возити з собою звичайний номер

Головне:

  • Локації: обмеження руху в Києві стосуються стратегічно важливих ділянок на Набережному та Столичному шосе.
  • Терміни: на одній ділянці дорожні роботи триватимуть 12 та 13 лютого, на іншій - лише сьогодні.
  • Режим руху: проїзд транспорту не перекривають повністю, проте почергове закриття смуг може спричинити затори.

Де та в які години обмежують рух сьогодні й завтра

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що у столиці частково обмежують рух Набережним шосе в Печерському районі міста:

  • у четвер, 12 лютого;
  • у п'ятницю, 13 лютого.

Зміни для водіїв і пасажирів впродовж цих днів будуть діяти зранку до вечора:

  • з 8:00;
  • до 20:00.

Що важливо знати водіям, щоб уникнути заторів

Згідно з інформацією "Київавтодору", у вищезазначені періоди дорожники ремонтуватимуть ділянку проїжджої частини:

  • від транспортної розв'язки біля мосту імені Є. О. Патона;
  • до Поштової площі.

Наголошується, що на час проведення робіт рух частково обмежуватимуть почергово однією смугою.

Насамкінець у комунальній корпорації:

  • перепросили за тимчасові незручності;
  • попросили громадян враховувати обмеження під час планування маршруту.

У Києві обмежують рух на двох ключових шосе: де сьогодні й завтра можливі заториЧасткове обмеження руху Набережним шосе 12 і 13 лютого (карта: kyivcity.gov.ua)

Де ще в Києві рух транспорту сьогодні ускладнено

Варто зазначити, що впродовж четверга, 12 лютого, рух транспорту також частково обмежують на Столичному шосе.

Там, згідно з інформацією КМДА та КК "Київавтодор", дорожники запланували ліквідацію ямковості біля зупинки громадського транспорту "Домосфера" - у першій та другій смугах руху в напрямку Південного мосту.

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.

У Києві обмежують рух на двох ключових шосе: де сьогодні й завтра можливі заториЧасткове обмеження руху Столичним шосе 12 лютого (карта: kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше до киян звернулись із терміновим попередженням щодо води.

Тим часом ми розповідали, навіщо українським водіям потрібно перевіряти номерні знаки перед виїздом.

Читайте також, що в машині повинен мати кожен водій (згідно з інформацією патрульних).

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ Почтовая площадь Міст Патона Автомобільний рух Южный мост Поради водіям Водіння
Новини
Без тепла у Києві вже 3700 будинків, а понад 100 тисяч родин не мають світла (список районів)
Без тепла у Києві вже 3700 будинків, а понад 100 тисяч родин не мають світла (список районів)
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ