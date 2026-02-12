В Киеве ограничивают движение на двух ключевых шоссе: где сегодня и завтра возможны пробки
Дорожники Киева запланировали ремонтные работы на двух ключевых транспортных артериях города, из-за чего движение транспорта частично ограничивают. Чтобы не попасть в пробку, водителям советуют планировать маршруты заранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Читайте также: Индивидуальный знак на авто? Обязательно ли водителям возить с собой обычный номер
Главное:
- Локации: ограничения движения в Киеве касаются стратегически важных участков на Набережном и Столичном шоссе.
- Сроки: на одном участке дорожные работы будут продолжаться 12 и 13 февраля, на другом - только сегодня.
- Режим движения: проезд транспорта не перекрывают полностью, однако поочередное закрытие полос может вызвать пробки.
Где и в какие часы ограничивают движение сегодня и завтра
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в столице частично ограничивают движение по Набережному шоссе в Печерском районе города:
- в четверг, 12 февраля;
- в пятницу, 13 февраля.
Изменения для водителей и пассажиров в течение этих дней будут действовать с утра до вечера:
- з 8:00;
- до 20:00.
Что важно знать водителям, чтобы избежать пробок
Согласно информации "Киевавтодора", в вышеупомянутые периоды дорожники будут ремонтировать участок проезжей части:
- от транспортной развязки возле моста имени Е. О. Патона;
- до Почтовой площади.
Подчеркивается, что на время проведения работ движение частично будут ограничивать поочередно одной полосой.
В завершение в коммунальной корпорации:
- извинились за временные неудобства;
- попросили граждан учитывать ограничения при планировании маршрута.
Частичное ограничение движения по Набережному шоссе 12 и 13 февраля (карта: kyivcity.gov.ua)
Где еще в Киеве движение транспорта сегодня затруднено
Стоит отметить, что в течение четверга, 12 февраля, движение транспорта также частично ограничивают на Столичном шоссе.
Там, согласно информации КГГА и КК "Киевавтодор", дорожники запланировали ликвидацию ямочности возле остановки общественного транспорта "Домосфера" - в первой и второй полосах движения в направлении Южного моста.
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.
Частичное ограничение движения по Столичному шоссе 12 февраля (карта: kyivcity.gov.ua)
Напомним, ранее к киевлянам обратились со срочным предупреждением насчет воды.
Тем временем мы рассказывали, зачем украинским водителям нужно проверять номерные знаки перед выездом.
Читайте также, что в машине должен иметь каждый водитель (согласно информации патрульных).