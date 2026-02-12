В Киеве ограничивают движение на двух ключевых шоссе: где сегодня и завтра возможны пробки

Дорожники Киева запланировали ремонтные работы на двух ключевых транспортных артериях города, из-за чего движение транспорта частично ограничивают. Чтобы не попасть в пробку, водителям советуют планировать маршруты заранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное:

Локации : ограничения движения в Киеве касаются стратегически важных участков на Набережном и Столичном шоссе.

: ограничения движения в Киеве касаются стратегически важных участков на Набережном и Столичном шоссе. Сроки : на одном участке дорожные работы будут продолжаться 12 и 13 февраля, на другом - только сегодня.

: на одном участке дорожные работы будут продолжаться 12 и 13 февраля, на другом - только сегодня. Режим движения: проезд транспорта не перекрывают полностью, однако поочередное закрытие полос может вызвать пробки.

Где и в какие часы ограничивают движение сегодня и завтра

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в столице частично ограничивают движение по Набережному шоссе в Печерском районе города:

в четверг, 12 февраля;

в пятницу, 13 февраля.

Изменения для водителей и пассажиров в течение этих дней будут действовать с утра до вечера:

з 8:00;

до 20:00.

Что важно знать водителям, чтобы избежать пробок

Согласно информации "Киевавтодора", в вышеупомянутые периоды дорожники будут ремонтировать участок проезжей части:

от транспортной развязки возле моста имени Е. О. Патона;

до Почтовой площади.

Подчеркивается, что на время проведения работ движение частично будут ограничивать поочередно одной полосой.

В завершение в коммунальной корпорации:

извинились за временные неудобства;

попросили граждан учитывать ограничения при планировании маршрута.

Частичное ограничение движения по Набережному шоссе 12 и 13 февраля (карта: kyivcity.gov.ua)

Где еще в Киеве движение транспорта сегодня затруднено

Стоит отметить, что в течение четверга, 12 февраля, движение транспорта также частично ограничивают на Столичном шоссе.

Там, согласно информации КГГА и КК "Киевавтодор", дорожники запланировали ликвидацию ямочности возле остановки общественного транспорта "Домосфера" - в первой и второй полосах движения в направлении Южного моста.

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.

Частичное ограничение движения по Столичному шоссе 12 февраля (карта: kyivcity.gov.ua)