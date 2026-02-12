ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве ограничивают движение на двух ключевых шоссе: где сегодня и завтра возможны пробки

Четверг 12 февраля 2026 10:52
В Киеве ограничивают движение на двух ключевых шоссе: где сегодня и завтра возможны пробки В Киеве частично ограничивают движение транспорта на двух важных для водителей шоссе (фото иллюстративное: Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Дорожники Киева запланировали ремонтные работы на двух ключевых транспортных артериях города, из-за чего движение транспорта частично ограничивают. Чтобы не попасть в пробку, водителям советуют планировать маршруты заранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Читайте также: Индивидуальный знак на авто? Обязательно ли водителям возить с собой обычный номер

Главное:

  • Локации: ограничения движения в Киеве касаются стратегически важных участков на Набережном и Столичном шоссе.
  • Сроки: на одном участке дорожные работы будут продолжаться 12 и 13 февраля, на другом - только сегодня.
  • Режим движения: проезд транспорта не перекрывают полностью, однако поочередное закрытие полос может вызвать пробки.

Где и в какие часы ограничивают движение сегодня и завтра

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в столице частично ограничивают движение по Набережному шоссе в Печерском районе города:

  • в четверг, 12 февраля;
  • в пятницу, 13 февраля.

Изменения для водителей и пассажиров в течение этих дней будут действовать с утра до вечера:

  • з 8:00;
  • до 20:00.

Что важно знать водителям, чтобы избежать пробок

Согласно информации "Киевавтодора", в вышеупомянутые периоды дорожники будут ремонтировать участок проезжей части:

  • от транспортной развязки возле моста имени Е. О. Патона;
  • до Почтовой площади.

Подчеркивается, что на время проведения работ движение частично будут ограничивать поочередно одной полосой.

В завершение в коммунальной корпорации:

  • извинились за временные неудобства;
  • попросили граждан учитывать ограничения при планировании маршрута.

В Киеве ограничивают движение на двух ключевых шоссе: где сегодня и завтра возможны пробкиЧастичное ограничение движения по Набережному шоссе 12 и 13 февраля (карта: kyivcity.gov.ua)

Где еще в Киеве движение транспорта сегодня затруднено

Стоит отметить, что в течение четверга, 12 февраля, движение транспорта также частично ограничивают на Столичном шоссе.

Там, согласно информации КГГА и КК "Киевавтодор", дорожники запланировали ликвидацию ямочности возле остановки общественного транспорта "Домосфера" - в первой и второй полосах движения в направлении Южного моста.

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.

В Киеве ограничивают движение на двух ключевых шоссе: где сегодня и завтра возможны пробкиЧастичное ограничение движения по Столичному шоссе 12 февраля (карта: kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее к киевлянам обратились со срочным предупреждением насчет воды.

Тем временем мы рассказывали, зачем украинским водителям нужно проверять номерные знаки перед выездом.

Читайте также, что в машине должен иметь каждый водитель (согласно информации патрульных).

