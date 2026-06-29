У Києві обмежили рух деякого транспорту через спеку

Спека в Україні

Спека з заходу Європи дісталася України. За прогнозами синоптиків, з 29 червня до 1 липня температура повітря в більшості областей становитиме +30...+37 градусів.

Найспекотніше буде у західних регіонах, тоді як на сході очікується +28...+30 градусів. Крім того, синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки.

На тлі аномальної спеки в компанії Yasno повідомили про різке зростання споживання електроенергії. Через додаткове навантаження на енергосистему українцям рекомендували завчасно зарядити павербанки та інші необхідні пристрої.

В "Укренерго" закликали громадян ощадливо користуватися електроенергією, особливо у години найбільшого навантаження на енергосистему.

Якою буде погода протягом найближчого тижня - читайте у детальному прогнозі РБК-Україна.