У Києві обмежили рух деякого транспорту через спеку

Сьогодні, 29 червня, на території Києва введені обмеження руху вантажного транспорту. Причина - спекотна погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
У поліції пояснили, що рух вантажного транспорту обмежують, коли температура повітря перевищує +28 градусів.
Заборона поширюється на транспортні засоби:
Водіям великовантажного транспорту рекомендують перечекати період високих температур на майданчиках для тимчасової стоянки.
Такі майданчики розташовані:
У патрульній поліції зазначили, що про скасування тимчасових обмежень повідомлять додатково в офіційному Telegram-каналі.
Спека з заходу Європи дісталася України. За прогнозами синоптиків, з 29 червня до 1 липня температура повітря в більшості областей становитиме +30...+37 градусів.
Найспекотніше буде у західних регіонах, тоді як на сході очікується +28...+30 градусів. Крім того, синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки.
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Якою буде погода протягом найближчого тижня - читайте у детальному прогнозі РБК-Україна.