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Коли спека в Україні послабиться: прогноз погоди на тиждень (карти)

18:30 28.06.2026 Нд
2 хв
Дощі пройдуть у п'ятницю. Яка погода буде в інші дні?
aimg Тетяна Степанова
Коли спека в Україні послабиться: прогноз погоди на тиждень (карти) Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Getty Images)
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Наступний тиждень в Україні буде спекотним. Водночас місцями також й трохи дощитиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 29 червня, в Україні прогнозується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +26 до +32 градусів;
  • у східних областях - від +24 до +30 градусів;
  • у центральних областях - від +29 до +33 градусів;
  • у південних областях - від +26 до +32 градусів;
  • у західних областях - від +34 до +37 градусів.

Коли спека в Україні послабиться: прогноз погоди на тиждень (карти)

У вівторок, 30 червня, в Україні також буде спекотно. У кількох областях можливі невеликі дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +29 до +33 градусів;
  • у східних областях - від +26 до +32 градусів;
  • у центральних областях - від +30 до +35 градусів;
  • у південних областях - від +30 до +35 градусів;
  • у західних областях - від +31 до +36 градусів.

Коли спека в Україні послабиться: прогноз погоди на тиждень (карти)

У середу, 1 липня, невеликий дощ можливий лише в одній області.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +30 до +34 градусів;
  • у східних областях - від +26 до +31 градусів;
  • у центральних областях - від +29 до +32 градусів;
  • у південних областях - від +25 до +32 градусів;
  • у західних областях - від +31 до +34 градусів.

Коли спека в Україні послабиться: прогноз погоди на тиждень (карти)

У четвер, 2 липня, дощитиме на заході. Там температура трохи впаде.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +28 до +33 градусів;
  • у східних областях - від +29 до +33 градусів;
  • у центральних областях - від +29 до +34 градусів;
  • у південних областях - від +26 до +33 градусів;
  • у західних областях - від +21 до +32 градусів.

Коли спека в Україні послабиться: прогноз погоди на тиждень (карти)

У п'ятницю, 3 липня, майже по Україні дощитиме, на сході - спека.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +25 до +32 градусів;
  • у східних областях - від +30 до +34 градусів;
  • у центральних областях - від +29 до +34 градусів;
  • у південних областях - від +27 до +34 градусів;
  • у західних областях - від +22 до +28 градусів.

Коли спека в Україні послабиться: прогноз погоди на тиждень (карти)

Спека в Україні та Європі

Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру вже попереджали про африканську спеку, що насувається на Україну, і називали області, де температура може сягнути +40 градусів.

Тим часом значну частину Європи вже охопила сильна спека - температура наблизилась до +40.

Європейські країни запроваджують надзвичайні заходи, а синоптики порівнюють нинішню ситуацію з однією з найтрагічніших погодних подій у сучасній історії.

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