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В Киеве ограничили движение некоторого транспорта из-за жары

12:01 29.06.2026 Пн
2 мин
Столичные дороги пытаются спасти от разрушения
aimg Ирина Глухова
Фото: полиция перекрыла дорогу в Киеве (Getty Images)

Сегодня, 29 июня, на территории Киева введены ограничения движения грузового транспорта. Причина – жаркая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

Какие ограничения действуют

В полиции объяснили, что движение грузового транспорта ограничивается, когда температура воздуха превышает +28 градусов.

Запрет распространяется на транспортные средства:

  • фактической массой более 24 тонн;
  • погрузкой на ось свыше 7 тонн.

Где водителям переждать жару

Водителям большегрузного транспорта рекомендуют переждать период высоких температур на площадках для временной стоянки.

Такие площадки расположены:

  • в полосах отвода автомобильных дорог;
  • возле объектов дорожного сервиса.

Когда отменят ограничения

В патрульной полиции отметили, что об отмене временных ограничений сообщат дополнительно в официальном Telegram-канале.

Жара в Украине

Жара с запада Европы добралась до Украины. По прогнозам синоптиков, с 29 июня по 1 июлятемпература воздуха в большинстве областей будет составлять +30...+37 градусов.

Жарче всего будет в западных регионах, тогда как на востоке ожидается +28...+30 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности.

На фоне аномальной жары в компании Yasno сообщили о резком росте потребления электроэнергии . Из-за дополнительной нагрузки на энергосистему украинцам рекомендовали заранее зарядить павербанки и другие необходимые устройства.

В " Укрэнерго" призвали граждан бережно пользоваться электроэнергией , особенно в часы наибольшей нагрузки на энергосистему.

Какая будет погода в ближайшие недели - читайте в подробном прогнозе РБК-Украина.

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