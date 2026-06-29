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"Укренерго" закликало ощадливо споживати енергію і назвало критичні години

11:27 29.06.2026 Пн
2 хв
На які години слід перенести активне споживання електроенергії?
aimg Валерій Ульяненко
"Укренерго" закликало ощадливо споживати енергію і назвало критичні години Фото: українців закликали ощадливо споживати енергію у вечірні години (Getty Images)
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В понеділок, 29 червня, українцям слід ощадливо споживати електроенергію у певні години через велике навантаження на енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Всіх українців закликали перенести активне енергоспоживання на період з 10:00 до 16:00 - це проміжок часу, коли промислові сонячні електростанції працюють найбільш ефективно.

"Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами та максимально ощадливо споживайте електроенергію у вечірні години - з 16:00 до 23:00. Це - період найбільшого навантаження на енергосистему у період спеки", - зазначили в "Укренерго".

Відключення через спеку

Нагадаємо, раніше в Yasno попереджали, що через аномальну спеку, яка охопила Україну та більшу частину Європи, енергосистема працює в напруженому режимі. У компанії також рекомендували українцям завчасно зарядити мобільні пристрої та уважно стежити за офіційними повідомленнями енергетиків.

Крім того, голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко раніше зазначав, що влітку за несприятливих обставин тривалість відключень електроенергії може сягати п'яти годин.

За його словами, такий сценарій можливий у разі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та спеки понад +30 градусів. У такому випадку для балансування енергосистеми доведеться обмежувати споживання у вечірні години пікового навантаження.

Варто зазначити, що сьогодні зранку в соціальних мережах низки обленерго почали поширюватися повідомлення про можливі відключення світла 30 червня.

Зокрема, про ймовірні обмеження електропостачання повідомляють у Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Також оприлюднено графіки для Волинської області.

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