Тримайте гаджети зарядженими: в Yasno звернулися до українців через аномальну спеку

Через аномальну спеку в Україні різко зросло споживання електроенергії - енергосистема вже працює в напруженому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост генерального директора Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

Спека б'є по енергосистемі

Кожні додаткові три градуси тепла у Києві додають близько 100 МВт навантаження на систему - такі цифри навів Коваленко.

"Європа, а разом із нею і Україна, увійшли у період аномальної спеки. Для енергетики це означає одне - різке зростання споживання. У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему", - написав він.

Чому навантаження таке велике

Основна причина - масове використання кондиціонерів. Це стосується і домівок, і офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств.

Але є ще одна проблема: обладнання, яке більше чотирьох років працює в умовах війни і пережило численні атаки, зараз проходить ремонти.

"Частина інфраструктури перебуває в ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей. Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі", - зазначив гендиректор Yasno.

Коваленко сподівається, що компанії вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Водночас він порадив бути готовими до можливих перебоїв.

"Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими", - додав він.