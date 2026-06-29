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Від +37 до +17: скільки протримається спека в Україні та коли чекати похолодання

10:17 29.06.2026 Пн
3 хв
Де цього тижня буде найспекотніше
aimg Ірина Гамерська
Від +37 до +17: скільки протримається спека в Україні та коли чекати похолодання Фото: Україну накрила хвиля спеки (Getty Images)
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Україну охопила потужна хвиля спеки: сьогодні, 29 червня, температура повітря місцями сягатиме +37 градусів. Однак, вже до кінця тижня ситуація кардинально зміниться.

Скільки триватиме спека та коли чекати похолодання - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Пік спеки: Найближчими днями (29 червня - 1 липня) стовпчики термометрів по всій країні триматимуться на рівні +30...+37 градусів.
  • Географія спеки: Найвищі показники (до +37) зафіксовані у західних областях, трохи нижчі (+28...+30) - на сході.
  • Початок змін: Спека почне поступово відступати з четверга, 2 липня, проте на півдні та сході високі температури утримаються довше.
  • Прихід прохолоди: Відчутне зниження температури та дощі очікуються у п'ятницю, 3 липня: на заході повітря охолоне до +22 градусів.
  • Фінал тижня: Найбільш прохолодним днем стане субота, 4 липня - температура в більшості регіонів опуститься нижче +30 градусів, а в Києві стовпчики термометрів покажуть до +17 градусів.

Погода на 29 червня

За даними, Укргідрометцентру, сьогодні майже по всій країні денна температура триматиметься вище 30 градусів. Найспекотніше буде у західних областях - місяцми до +37 градусів, а також на півночі - до +34 градусів. У Києві також сьогодні очікується до +34 вдень.

На сході трохи прохолодніше, денний максимум сьогодні +28 градусів.

Від +37 до +17: скільки протримається спека в Україні та коли чекати похолодання

Фото: погода в Україні (інфографіка РБК-Україна)

Погода на 30 червня

Завтра в Україні також буде спекотно. У західних областях до +36, на півдні - до +35, у центральних та північних областях - до +34 градусів, а на сході вже до +30 градусів. У Києві завтра денний максимум становитиме +33 градуси.

Погода на 1 липня

Денний максимум вище 30 градусів протримається і в середу. Найвища температура буде у західних областях та на півночі - до +34 градусів. У Києві у середу буде до +33 градусів.

Погода на 2 липня

У четвер спека почне відступати. У західних областях максимум очікується до +28 градусів, а от на сході вже пригріє до +32 градусів. У Києві все ще триматиметься температура +33, а у центральних областях місцями можливо і до +34 градусів.

Погода на 3 липня

Відчутно прохолодніше стане у п'ятницю, місцясм також очікується дощ. Так, у західних областях температура місяцми впаде до комфортних +22 градусів. У Києві очікується дощ та до +28 градусів.

А ось на півдні та сході все ще буде спекотно - до +34 градусів та без опадів.

Погода на 4 липня

Від +37 до +17: скільки протримається спека в Україні та коли чекати похолодання

Фото: погода в Україні на 4 липня (скріншот)

У суботу по всій країні, крім сходу, температура опуститься нижче 30 градусів і майже скрізь дощитиме. У Києві буде найпрохолодніше - температура опуститься до +17 градусів.

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