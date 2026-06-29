У Києві обмежили рух деякого транспорту через спеку
Сьогодні, 29 червня, на території Києва введені обмеження руху вантажного транспорту. Причина - спекотна погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
Які обмеження діють
У поліції пояснили, що рух вантажного транспорту обмежують, коли температура повітря перевищує +28 градусів.
Заборона поширюється на транспортні засоби:
- фактичною масою понад 24 тонни;
- навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Де водіям перечекати спеку
Водіям великовантажного транспорту рекомендують перечекати період високих температур на майданчиках для тимчасової стоянки.
Такі майданчики розташовані:
- у смугах відведення автомобільних доріг;
- біля об'єктів дорожнього сервісу.
Коли скасують обмеження
У патрульній поліції зазначили, що про скасування тимчасових обмежень повідомлять додатково в офіційному Telegram-каналі.
Спека в Україні
Спека з заходу Європи дісталася України. За прогнозами синоптиків, з 29 червня до 1 липня температура повітря в більшості областей становитиме +30...+37 градусів.
Найспекотніше буде у західних регіонах, тоді як на сході очікується +28...+30 градусів. Крім того, синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки.
На тлі аномальної спеки в компанії Yasno повідомили про різке зростання споживання електроенергії. Через додаткове навантаження на енергосистему українцям рекомендували завчасно зарядити павербанки та інші необхідні пристрої.
В "Укренерго" закликали громадян ощадливо користуватися електроенергією, особливо у години найбільшого навантаження на енергосистему.
Якою буде погода протягом найближчого тижня - читайте у детальному прогнозі РБК-Україна.