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У Києві обмежили рух деякого транспорту через спеку

12:01 29.06.2026 Пн
2 хв
Столичні дороги намагаються врятувати від руйнування
aimg Ірина Глухова
У Києві обмежили рух деякого транспорту через спеку Фото: поліція перекрила дорогу у Києві (Getty Images)
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Сьогодні, 29 червня, на території Києва введені обмеження руху вантажного транспорту. Причина - спекотна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

Які обмеження діють

У поліції пояснили, що рух вантажного транспорту обмежують, коли температура повітря перевищує +28 градусів.

Заборона поширюється на транспортні засоби:

  • фактичною масою понад 24 тонни;
  • навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Де водіям перечекати спеку

Водіям великовантажного транспорту рекомендують перечекати період високих температур на майданчиках для тимчасової стоянки.

Такі майданчики розташовані:

  • у смугах відведення автомобільних доріг;
  • біля об'єктів дорожнього сервісу.

Коли скасують обмеження

У патрульній поліції зазначили, що про скасування тимчасових обмежень повідомлять додатково в офіційному Telegram-каналі.

Спека в Україні

Спека з заходу Європи дісталася України. За прогнозами синоптиків, з 29 червня до 1 липня температура повітря в більшості областей становитиме +30...+37 градусів.

Найспекотніше буде у західних регіонах, тоді як на сході очікується +28...+30 градусів. Крім того, синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки.

На тлі аномальної спеки в компанії Yasno повідомили про різке зростання споживання електроенергії. Через додаткове навантаження на енергосистему українцям рекомендували завчасно зарядити павербанки та інші необхідні пристрої.

В "Укренерго" закликали громадян ощадливо користуватися електроенергією, особливо у години найбільшого навантаження на енергосистему.

Якою буде погода протягом найближчого тижня - читайте у детальному прогнозі РБК-Україна.

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