В Киеве ограничили движение некоторого транспорта из-за жары
Сегодня, 29 июня, на территории Киева введены ограничения движения грузового транспорта. Причина – жаркая погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
Какие ограничения действуют
В полиции объяснили, что движение грузового транспорта ограничивается, когда температура воздуха превышает +28 градусов.
Запрет распространяется на транспортные средства:
- фактической массой более 24 тонн;
- погрузкой на ось свыше 7 тонн.
Где водителям переждать жару
Водителям большегрузного транспорта рекомендуют переждать период высоких температур на площадках для временной стоянки.
Такие площадки расположены:
- в полосах отвода автомобильных дорог;
- возле объектов дорожного сервиса.
Когда отменят ограничения
В патрульной полиции отметили, что об отмене временных ограничений сообщат дополнительно в официальном Telegram-канале.
Жара в Украине
Жара с запада Европы добралась до Украины. По прогнозам синоптиков, с 29 июня по 1 июлятемпература воздуха в большинстве областей будет составлять +30...+37 градусов.
Жарче всего будет в западных регионах, тогда как на востоке ожидается +28...+30 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности.
На фоне аномальной жары в компании Yasno сообщили о резком росте потребления электроэнергии . Из-за дополнительной нагрузки на энергосистему украинцам рекомендовали заранее зарядить павербанки и другие необходимые устройства.
В " Укрэнерго" призвали граждан бережно пользоваться электроэнергией , особенно в часы наибольшей нагрузки на энергосистему.
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