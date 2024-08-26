В Україні через ракетний удар та знеструмлення затримуються поїзди

Через знеструмлення в декількох регіонах України у зв'язку з масштабною атакою ворога виведено резервні тепловози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укрзалізниці ".

"Усі поїзди далекого сполучення продовжать рух. Приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях", - йдеться в повідомленні.

Водночас City Express у Києві та Дніпрі працюють за графіком, додали в прес-службі.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла черговий масований ракетний удар по Україні. У Києві та низці областей почались перебої зі світлом. Крім того, "Київводоканал" попередив про відсутність водопостачання у низці районів міста через зникнення світла.

В Одесі також спостерігаються перебої з електроенергією, через знеструмлення у місті тимчасово призупинили роботу електротранспорту.

У Миколаєві ввели аварійні графіки відключення світла. У Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла.

Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла. Під час екстрених відключень графіки не діють.