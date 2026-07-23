У Києві обмежать рух одразу на двох важливих ділянках: де чекати заторів

Ремонт доріг та обмеження руху в Києві

Нагадаємо, в столиці регулярно оновлюють дорожнє покриття та обмежують рух транспорту для проведення ремонтів або спеціальних заходів.

Зокрема, раніше в місті тимчасово перекривали центр Києва через візити іноземних делегацій.

Також столичні водії вже стикалися з ускладненням проїзду через Дніпро, коли на Південному мосту частково обмежували рух для проведення дорожніх робіт.

Загалом дорожні служби працюють у посиленому режимі незалежно від сезону. Детальніше про те, які дороги та мости відремонтують у столиці цього року, читайте в матеріалі РБК-Україна.