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Центр Києва частково перекриють 23 липня: що відомо

21:26 22.07.2026 Ср
2 хв
До чого жителям та гостям столиці слід підготуватися?
aimg Анастасія Никончук
Центр Києва частково перекриють 23 липня: що відомо Ілюстративне фото: поліція (GettyImages)
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У середу, 23 липня, у центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Зміни пов'язані із проведенням заходів за участю іноземних делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Управління державної охорони України у мережі Facebook.

Жителів та гостей столиці попередили про тимчасові зміни в організації дорожнього руху, які діятимуть 23 липня.

Як повідомили правоохоронці, обмеження запроваджуються у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Цього дня рух транспорту буде частково обмежений у центральній частині Києва.

Де діятимуть обмеження

У повідомленні зазначається, що тимчасові зміни стосуватимуться центральних районів столиці. При цьому конкретний перелік вулиць, де буде обмежено рух, наразі не наводиться.

Жителям та гостям Києва рекомендують заздалегідь враховувати цю інформацію при плануванні маршрутів та, по можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Зазначимо, що у Києві розпочалось тестування мобільного зв'язку п'ятого покоління. Пілотний проект охоплює всі райони столиці та реалізується за участю операторів "Київстар", lifecell та Vodafone Україна, які перевіряють роботу мережі 5G на окремих локаціях міста.

Нагадуємо, що у Києві стався інцидент зі стріляниною в одному із супермаркетів на вулиці Північній. За даними поліції, нетверезий 35-річний місцевий житель відкрив вогонь у бік охоронця, після чого правоохоронці встановили його особу та затримали.

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