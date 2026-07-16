Південний міст Києва частково перекривають до понеділка: що змінюється для водіїв

Рух транспорту Південним мостом Києва знову обмежують. Щоб не застрягти в заторі, водіям радять враховувати зміни під час планування маршруту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Насамкінець у КМДА зауважили, що в комунальному підприємстві:

Виходячи з цього, рух транспорту на час ремонту організовують :

" В напрямку з лівого на правий берег річки Дніпро", - уточнили у КП "Київавтошляхміст".

Місцевим мешканцям та гостям Києва пояснили, що впродовж цього часу дорожники будуть ремонтувати асфальтобетонне покриття проїжджої частини мосту.

У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію від комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту Південним мостом столиці частково обмежують :

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які столичні дороги й мости планував відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.

Крім того, ми пояснювали, чому потяги метро Києва не залишають на станціях в нічну тривогу.

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