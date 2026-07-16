Південний міст Києва частково перекривають до понеділка: що змінюється для водіїв
Рух транспорту Південним мостом Києва знову обмежують. Щоб не застрягти в заторі, водіям радять враховувати зміни під час планування маршруту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
- Терміни: рух Південним мостом частково обмежують з 12:00 п'ятниці (17 липня) до 8:00 понеділка, 20 липня.
- Причина: дорожники проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття на проїжджій частині мосту.
- Напрямок: ремонтні роботи будуть виконувати в напрямку з лівого на правий берег Дніпра.
- Організація руху: роботи триватимуть цілодобово у першій смузі, тому рух транспорту буде доступний лише другою та третьою смугами.
- Порада: водіїв просять заздалегідь враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів.
В який період будуть діяти обмеження
У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію від комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту Південним мостом столиці частково обмежують:
- з 12:00 п'ятниці, 17 липня;
- до 8:00 понеділка, 20 липня.
Що саме зміниться для водіїв
Місцевим мешканцям та гостям Києва пояснили, що впродовж цього часу дорожники будуть ремонтувати асфальтобетонне покриття проїжджої частини мосту.
"В напрямку з лівого на правий берег річки Дніпро", - уточнили у КП "Київавтошляхміст".
Повідомляється також, що спеціалісти виконуватимуть ремонтні роботи:
- цілодобово;
- у першій смузі руху.
Виходячи з цього, рух транспорту на час ремонту організовують:
- другою смугою;
- третьою смугою.
Обмеження руху на Південному мосту Києва 17-20 липня (схема: kyivcity.gov.ua)
Насамкінець у КМДА зауважили, що в комунальному підприємстві:
- перепрошують за тимчасові незручності;
- просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
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