В Киеве ограничат движение сразу на двух важных участках: где ждать пробок

В Киеве в конце июля частично ограничат движение транспорта на двух важных участках. Речь идет о Южном городе и улице Введенской в Подольском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
На Южном мосту дорожники будут ремонтировать асфальтобетонные покрытия.
Ограничения будут действовать с 11:00 24 июля до 8:00 27 июля.
Работы будут проводить в круглосуточном режиме в крайнем правом ряду направлении с левого на правый берег Днепра.
Во время ремонта транспорт будут пропускать второй и третьей полосами движения.
Также дорожные роботы начнутся в Подольском районе столицы. Ограничения движения на улице Введенской будут продолжаться с 24 июля по 30 августа.
Специалисты Подольского ШЭУ будут обновлять асфальтовое покрытие на участке от улицы Межигорской в направлении улицы Почайнинской.
Коммунальщики извиняются за временные неудобства и призывают водителей учитывать эти изменения при планировании своих маршрутов.
Напомним, в столице регулярно обновляют дорожное покрытие и ограничивают движение транспорта для проведения ремонтов или специальных мероприятий.
В частности, ранее в городе временно перекрывали центр Киева из-за визитов иностранных делегаций.
Также столичные водители уже сталкивались с усложнением проезда через Днепр, когда на Южном мосту частично ограничивали движение для проведения дорожных работ.
В целом, дорожные службы работают в усиленном режиме независимо от сезона. Детальнее о том, какие дороги и мосты отремонтируют в столице этого года, читайте в материале РБК-Украина.