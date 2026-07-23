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У Києві обмежать рух одразу на двох важливих ділянках: де чекати заторів

19:53 23.07.2026 Чт
2 хв
Як організують рух та скільки триватимуть ремонтні роботи?
aimg Сергій Козачук
У Києві обмежать рух одразу на двох важливих ділянках: де чекати заторів Фото: у Києві обмежать рух одразу на двох важливих ділянках (Getty Images)
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У Києві наприкінці липня частково обмежать рух транспорту на двох важливих ділянках. Мова йде про Південний міст та вулицю Введенську у Подільському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Як ходитиме транспорт Південним мостом

На Південному мосту дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття.

Обмеження діятимуть із 11:00 24 липня до 8:00 27 липня.

Роботи проводитимуть у цілодобовому режимі в крайній правій смузі напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

На час ремонту транспорт пропускатимуть другою та третьою смугами руху.

У Києві обмежать рух одразу на двох важливих ділянках: де чекати заторівФото: обмеження руху в Києві (kyivcity.gov.ua)

Ремонт на вулиці Введенській

Також дорожні роботи розпочнуться у Подільському районі столиці. Обмеження руху на вулиці Введенській триватимуть із 24 липня до 30 серпня.

Фахівці Подільського ШЕУ оновлюватимуть асфальтове покриття на ділянці від вулиці Межигірської у напрямку вулиці Почайнинської.

У Києві обмежать рух одразу на двох важливих ділянках: де чекати заторівФото: обмеження руху в Києві (kyivcity.gov.ua)

Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати ці зміни під час планування своїх маршрутів.

Ремонт доріг та обмеження руху в Києві

Нагадаємо, в столиці регулярно оновлюють дорожнє покриття та обмежують рух транспорту для проведення ремонтів або спеціальних заходів.

Зокрема, раніше в місті тимчасово перекривали центр Києва через візити іноземних делегацій.

Також столичні водії вже стикалися з ускладненням проїзду через Дніпро, коли на Південному мосту частково обмежували рух для проведення дорожніх робіт.

Загалом дорожні служби працюють у посиленому режимі незалежно від сезону. Детальніше про те, які дороги та мости відремонтують у столиці цього року, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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