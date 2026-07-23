У Києві обмежать рух одразу на двох важливих ділянках: де чекати заторів
У Києві наприкінці липня частково обмежать рух транспорту на двох важливих ділянках. Мова йде про Південний міст та вулицю Введенську у Подільському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.
Як ходитиме транспорт Південним мостом
На Південному мосту дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття.
Обмеження діятимуть із 11:00 24 липня до 8:00 27 липня.
Роботи проводитимуть у цілодобовому режимі в крайній правій смузі напрямку з лівого на правий берег Дніпра.
На час ремонту транспорт пропускатимуть другою та третьою смугами руху.
Фото: обмеження руху в Києві (kyivcity.gov.ua)
Ремонт на вулиці Введенській
Також дорожні роботи розпочнуться у Подільському районі столиці. Обмеження руху на вулиці Введенській триватимуть із 24 липня до 30 серпня.
Фахівці Подільського ШЕУ оновлюватимуть асфальтове покриття на ділянці від вулиці Межигірської у напрямку вулиці Почайнинської.
Фото: обмеження руху в Києві (kyivcity.gov.ua)
Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати ці зміни під час планування своїх маршрутів.
Ремонт доріг та обмеження руху в Києві
Нагадаємо, в столиці регулярно оновлюють дорожнє покриття та обмежують рух транспорту для проведення ремонтів або спеціальних заходів.
Зокрема, раніше в місті тимчасово перекривали центр Києва через візити іноземних делегацій.
Також столичні водії вже стикалися з ускладненням проїзду через Дніпро, коли на Південному мосту частково обмежували рух для проведення дорожніх робіт.
Загалом дорожні служби працюють у посиленому режимі незалежно від сезону. Детальніше про те, які дороги та мости відремонтують у столиці цього року, читайте в матеріалі РБК-Україна.