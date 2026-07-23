У Києві обмежать рух одразу на двох важливих ділянках: де чекати заторів

Фото: у Києві обмежать рух одразу на двох важливих ділянках (Getty Images)

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У Києві наприкінці липня частково обмежать рух транспорту на двох важливих ділянках. Мова йде про Південний міст та вулицю Введенську у Подільському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.