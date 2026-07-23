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В Киеве ограничат движение сразу на двух важных участках: где ждать пробок

19:53 23.07.2026 Чт
2 мин
Как организуют движение и сколько будут продолжаться ремонтные работы?
aimg Сергей Козачук
В Киеве ограничат движение сразу на двух важных участках: где ждать пробок Фото: в Киеве ограничат движение сразу на двух важных участках (Getty Images)
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В Киеве в конце июля частично ограничат движение транспорта на двух важных участках. Речь идет о Южном городе и улице Введенской в Подольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Как будет ходить транспорт по Южному мосту

На Южном мосту дорожники будут ремонтировать асфальтобетонные покрытия.

Ограничения будут действовать с 11:00 24 июля до 8:00 27 июля.

Работы будут проводить в круглосуточном режиме в крайнем правом ряду направлении с левого на правый берег Днепра.

Во время ремонта транспорт будут пропускать второй и третьей полосами движения.

В Киеве ограничат движение сразу на двух важных участках: где ждать пробок Фото: ограничение движения в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Ремонт на улице Введенской

Также дорожные роботы начнутся в Подольском районе столицы. Ограничения движения на улице Введенской будут продолжаться с 24 июля по 30 августа.

Специалисты Подольского ШЭУ будут обновлять асфальтовое покрытие на участке от улицы Межигорской в направлении улицы Почайнинской.

В Киеве ограничат движение сразу на двух важных участках: где ждать пробок Фото: ограничение движения в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Коммунальщики извиняются за временные неудобства и призывают водителей учитывать эти изменения при планировании своих маршрутов.

Ремонт дорог и ограничение движения в Киеве

Напомним, в столице регулярно обновляют дорожное покрытие и ограничивают движение транспорта для проведения ремонтов или специальных мероприятий.

В частности, ранее в городе временно перекрывали центр Киева из-за визитов иностранных делегаций.

Также столичные водители уже сталкивались с усложнением проезда через Днепр, когда на Южном мосту частично ограничивали движение для проведения дорожных работ.

В целом, дорожные службы работают в усиленном режиме независимо от сезона. Детальнее о том, какие дороги и мосты отремонтируют в столице этого года, читайте в материале РБК-Украина.

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