В Киеве ограничат движение сразу на двух важных участках: где ждать пробок

В Киеве в конце июля частично ограничат движение транспорта на двух важных участках. Речь идет о Южном городе и улице Введенской в Подольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram -канал Киевской городской государственной администрации.

Как будет ходить транспорт по Южному мосту

На Южном мосту дорожники будут ремонтировать асфальтобетонные покрытия.

Ограничения будут действовать с 11:00 24 июля до 8:00 27 июля.

Работы будут проводить в круглосуточном режиме в крайнем правом ряду направлении с левого на правый берег Днепра.

Во время ремонта транспорт будут пропускать второй и третьей полосами движения.

Фото: ограничение движения в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Ремонт на улице Введенской

Также дорожные роботы начнутся в Подольском районе столицы. Ограничения движения на улице Введенской будут продолжаться с 24 июля по 30 августа.

Специалисты Подольского ШЭУ будут обновлять асфальтовое покрытие на участке от улицы Межигорской в направлении улицы Почайнинской.

Фото: ограничение движения в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Коммунальщики извиняются за временные неудобства и призывают водителей учитывать эти изменения при планировании своих маршрутов.