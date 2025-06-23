ua en ru
Пн, 23 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві на тлі загрози балістики пролунали потужні вибухи

Понеділок 23 червня 2025 02:40
UA EN RU
У Києві на тлі загрози балістики пролунали потужні вибухи Фото: у Києві було чути близько 5 вибухів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 23 червня у Києві пролунала серія дуже сильних вибухів. Українців попереджали про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та канал Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння", - йшлося у повідомленні КМВА о 02:28.

Водночас військові попередили, що фіксують швидкісні цілі курсом на Білу Церкву (Київська область).

Після цього у Києві було чути дуже гучні вибухи. Приблизно близько 5 разів.

Вже о 02:38 Повітряні написали про ще одну швидкісну ціль з Чернігівської області курсом на Київську. Однак через кілька хвилин повідомили, що ціль не фіксується. Водночас у Києві було чути роботу ППО та ще один вибух.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:40 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Як можна побачити, сигнал тривоги триває в Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві на тлі загрози балістики пролунали потужні вибухи

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
Удар РФ по полігону ЗСУ: з'явилися нові подробиці від Сухопутних сил
Удар РФ по полігону ЗСУ: з'явилися нові подробиці від Сухопутних сил
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді