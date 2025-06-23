У Києві на тлі загрози балістики пролунали потужні вибухи

В ніч на 23 червня у Києві пролунала серія дуже сильних вибухів. Українців попереджали про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та канал Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння", - йшлося у повідомленні КМВА о 02:28.

Водночас військові попередили, що фіксують швидкісні цілі курсом на Білу Церкву (Київська область).

Після цього у Києві було чути дуже гучні вибухи. Приблизно близько 5 разів.

Вже о 02:38 Повітряні написали про ще одну швидкісну ціль з Чернігівської області курсом на Київську. Однак через кілька хвилин повідомили, що ціль не фіксується. Водночас у Києві було чути роботу ППО та ще один вибух.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:40 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Як можна побачити, сигнал тривоги триває в Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.