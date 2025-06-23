В Киеве новая серия взрывов из-за ракетной атаки, горит многоэтажка

В Киеве прогремели мощные взрывы из-за атаки российских крылатых ракет. В одном из районов горит многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Воздушные силы ВСУ и председателя КМВА Тимура Ткаченко.