В Києві невідомий підірвав гранату в ТРЦ Dream Yellow

Нагадаємо, що на початку жовтня у Києві стався інцидент з гранатою у міському транспорті. Через тривалий конфлікт чоловік кинув бойову гранату "Ф-1" у бік маршрутного таксі, яке виїжджало на маршрут. У результаті вибуху ніхто не постраждав; зловмисником виявився водій іншого маршрутного таксі.

Раніше на ринку "Юність" у Деснянському районі в приміщенні магазину також вибухнула граната, внаслідок чого загинули двоє людей. Крім того, в Оболонському районі невідомий кинув із вікна навчальну гранату. Вона здетонувала на вулиці, обійшлося без жертв.