В Киеве неизвестный взорвал гранату в ТРЦ Dream Yellow

Напомним, что в начале октября в Киеве произошел инцидент с гранатой в городском транспорте. Из-за длительного конфликта мужчина бросил боевую гранату "Ф-1" в сторону маршрутного такси, которое выезжало на маршрут. В результате взрыва никто не пострадал; злоумышленником оказался водитель другого маршрутного такси.

Ранее на рынке "Юность" в Деснянском районе в помещении магазина также взорвалась граната, в результате чего погибли два человека. Кроме того, в Оболонском районе неизвестный бросил из окна учебную гранату. Она сдетонировала на улице, обошлось без жертв.