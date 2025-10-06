ua en ru
У Києві водій кинув бойову гранату у маршрутку, щоб "налякати" колегу (фото)

Понеділок 06 жовтня 2025 11:03
UA EN RU
У Києві водій кинув бойову гранату у маршрутку, щоб "налякати" колегу (фото) Фото: у Києві водій кинув бойову гранату у бік маршрутки (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Ірина Глухова

У Києві один із водіїв кинув бойову гранату "Ф-1" у бік маршрутного таксі, яке саме виїжджало на маршрут. Тепер йому загрожує до семи років ув’язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва у Facebook.

Інцидент стався на автомайданчику перевізника в Дарницькому районі близько 6-ї ранку.

Деталі справи

Як повідомили у поліції, на спецлінію "102" звернувся директор компанії, який розповів, що один із водіїв кинув вибуховий пристрій у бік маршрутки, що виїжджала на маршрут.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи, які затримали зловмисника та вилучили фрагменти гранати "Ф-1".

Зловмисником виявився 59-річний місцевий мешканець, раніше неодноразово судимий, який тимчасово проживав у Києві та працював водієм у приватній транспортній компанії. Він пояснив свої дії бажанням налякати колегу, з яким мав тривалий конфлікт.

"На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак маршрутне таксі зазнало механічних пошкоджень", - розповіли у поліції.

Що загрожує

Правоохоронці оголосили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження з бойовими припасами).

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду, санкція статей передбачає до семи років позбавлення волі.

Фото: у Києві водій кинув бойову гранату у бік маршрутки (facebook.com/UA.KyivPolice)

Граната "Ф-1"

Це радянська ручна осколкова бойова граната, призначена для ураження живої сили противника. Вона має характерну "лимоноподібну" форму і здатна завдавати поранень на відстані до 30 метрів осколками.

Гранта використовується як у військових, так і в кримінальних випадках для створення вибуху на близькій відстані.

Вибухи гранати у Києві

У ніч на 5 травня в Оболонському районі Києва пролунав вибух у квартирі одного з будинків, де підірвали гранату.

Раніше на ринку "Юність" у Деснянському районі в приміщенні магазину також вибухнула граната, внаслідок чого загинули двоє людей.

Крім того, в Оболонському районі невідомий кинув із вікна навчальну гранату, яка здетонувала біля під’їзду.

