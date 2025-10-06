У Києві водій кинув бойову гранату у маршрутку, щоб "налякати" колегу (фото)

У Києві один із водіїв кинув бойову гранату "Ф-1" у бік маршрутного таксі, яке саме виїжджало на маршрут. Тепер йому загрожує до семи років ув’язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва у Facebook .

Інцидент стався на автомайданчику перевізника в Дарницькому районі близько 6-ї ранку.

Деталі справи

Як повідомили у поліції, на спецлінію "102" звернувся директор компанії, який розповів, що один із водіїв кинув вибуховий пристрій у бік маршрутки, що виїжджала на маршрут.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи, які затримали зловмисника та вилучили фрагменти гранати "Ф-1".

Зловмисником виявився 59-річний місцевий мешканець, раніше неодноразово судимий, який тимчасово проживав у Києві та працював водієм у приватній транспортній компанії. Він пояснив свої дії бажанням налякати колегу, з яким мав тривалий конфлікт.

"На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак маршрутне таксі зазнало механічних пошкоджень", - розповіли у поліції.

Що загрожує

Правоохоронці оголосили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження з бойовими припасами).

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду, санкція статей передбачає до семи років позбавлення волі.

