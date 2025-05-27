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В одному з районів Києва стався вибух біля житлового будинку: що відомо

Київ, Вівторок 27 травня 2025 21:27
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В одному з районів Києва стався вибух біля житлового будинку: що відомо Фото: в Оболонському районі Києва стався вибух біля житлового будинку (t.me/gunpKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

В Оболонському районі Києва ввечері 27 травня стався вибух біля житлового будинку. Поліцейські зʼясовують обставини події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як повідомили у поліції, інформація про подію надійшла сьогодн близько 19:10. За попередніми даними, невідомий з вікна будинку кинув учбову гранату, яка здетонувала біля підʼїзду.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група Оболонськоно управління поліції та вибухотехніки.

Встановлюються всі обставини, а також особа, причетна до вчинення правопорушення.

Вибухи у Києві

Нагадаємо, у ніч на 5 травня в Оболонському районі Києва пролунав вибух. У квартирі одного з будинків підірвали гранату.

Також нещодавно у Подільському районі Києва вибухнув автомобіль.

А на початку квітня на ринку "Юність" у Деснянському районі в приміщенні одного з магазинів вибухнула граната внаслідок чого загинули двоє людей. Детальніше про інцидент можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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