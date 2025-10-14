У Києві невідомі побили військового на кріслі колісному: що заявили у поліції

Як розповіли у пресслужбі, наразі правоохоронці зʼясовують обставини події за участі військового на вулиці Паньківській у Києві.

Напередодні в соцмережах з’явилося відео, на якому троє невідомих декілька разів вдарили чоловіка, одягненого у військову форму та скинули його з крісла колісного на землю.

"За фактом виявленої публікації на місце події негайно були скеровані наряди поліції та слідчо-оперативна група Голосіївського району. До цього будь-яких повідомлень до правоохоронців не надходило", - йдеться у повідомленні.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські опитали свідків та переглянули відео з камер спостереження. Попередньо встановлено, що інцидент був інсценований ймовірно з метою провокації.

"Наразі поліція встановлює всіх учасників події. Про результати перевірки суспільство буде поінформоване згодом", - повідомили в поліції.