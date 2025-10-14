UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Києві невідомі побили військового на кріслі колісному: що заявили у поліції

Фото ілюстративне: поліція зʼясовує обставини події за участі військового (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У мережі поширили відео, як невідомі вдарили та скинули з крісла колісного чоловіка у військовій формі у Києві. Поліція підозрює, що конфлікт інсценований для провокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як розповіли у пресслужбі, наразі  правоохоронці зʼясовують обставини події за участі військового на вулиці Паньківській у Києві. 

Напередодні в соцмережах з’явилося відео, на якому троє невідомих декілька разів вдарили чоловіка, одягненого у військову форму та скинули його з крісла колісного на землю.

"За фактом виявленої публікації на місце події негайно були скеровані наряди поліції та слідчо-оперативна група Голосіївського району. До цього будь-яких повідомлень до правоохоронців не надходило", - йдеться у повідомленні. 

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські опитали свідків та переглянули відео з камер спостереження. Попередньо встановлено, що інцидент був інсценований ймовірно з метою провокації.

"Наразі поліція встановлює всіх учасників події. Про результати перевірки суспільство буде поінформоване згодом", - повідомили в поліції. 

Інші інциденти у Києві

Нагадаємо, у Києві поліцейські розслідують бійку, що сталася ввечері 9 жовтня на станції метро "Оболонь". Тоді група підлітків і двоє молодих чоловіків напали на 24-річного киянина, повалили його на підлогу та почали бити.

А нещодавно правоохоронці затримали трьох неповнолітніх, які причетні до нападу на представника релігійної громади у столиці.

Також повідомлялось, що у Києві на Новопечерських Липках сталася бійка зі стріляниною в одному з місцевих барів. Внаслідок інциденту в закладі постраждала дівчина.

КиївПоліція Києва