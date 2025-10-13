ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Напад біля синагоги у Києві: поліція затримала трьох підлітків

Київ, Понеділок 13 жовтня 2025 14:46
UA EN RU
Напад біля синагоги у Києві: поліція затримала трьох підлітків Ілюстративне фото: поліція затримала трьох підлітків за напад біля синагоги у Києві (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці затримали трьох неповнолітніх, які причетні до нападу на представника релігійної громади у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Що передувало

Вчора стало відомо, що в Оболонському районі, біля місцевої синагоги, група невідомих викрикувала антисемітські гасла, демонструвала нацистські жести та розпилила сльозогінний газ.

Також група невідомих молодиків вчинила антисемітський напад на члена місцевої єврейської громади. Про подію правоохоронцям стало відомо вчора із соціальних мереж.

Що кажуть у поліції

У ході розшукових заходів поліцейські встановили особи порушників та доставили їх до Оболонського управління поліції. Ними виявились місцеві мешканці 15 та 16 років, учні столичної школи та коледжу. Наразі із ними спілкуються поліцейські в межах розпочатого кримінального провадження.

Раніше ми писали, що у Києві поліцейські розслідують бійку, що сталася на станції метро "Оболонь". Група підлітків і двоє молодих чоловіків напали на 24-річного киянина, повалили його на підлогу та почали бити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поліцейські Поліція Києва Оболонский район
Новини
По Україні вводять аварійні відключення світла: список областей
По Україні вводять аварійні відключення світла: список областей
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить