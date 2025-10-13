Напад біля синагоги у Києві: поліція затримала трьох підлітків

Ілюстративне фото: поліція затримала трьох підлітків за напад біля синагоги у Києві (GettyImages)

Правоохоронці затримали трьох неповнолітніх, які причетні до нападу на представника релігійної громади у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Що передувало Вчора стало відомо, що в Оболонському районі, біля місцевої синагоги, група невідомих викрикувала антисемітські гасла, демонструвала нацистські жести та розпилила сльозогінний газ. Також група невідомих молодиків вчинила антисемітський напад на члена місцевої єврейської громади. Про подію правоохоронцям стало відомо вчора із соціальних мереж. Що кажуть у поліції У ході розшукових заходів поліцейські встановили особи порушників та доставили їх до Оболонського управління поліції. Ними виявились місцеві мешканці 15 та 16 років, учні столичної школи та коледжу. Наразі із ними спілкуються поліцейські в межах розпочатого кримінального провадження.