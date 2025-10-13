ua en ru
Життя

Конфлікт через дівчину: у Київському метро група підлітків побила 24-річного чоловіка

Понеділок 13 жовтня 2025 11:25
Конфлікт через дівчину: у Київському метро група підлітків побила 24-річного чоловіка Поліція розслідує деталі інциденту (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Києві поліцейські розслідують бійку, що сталася ввечері 9 жовтня на станції метро "Оболонь". Група підлітків і двоє молодих чоловіків напали на 24-річного киянина, повалили його на підлогу та почали бити.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення поліції Києва в Telegram.

Напали через образу дівчини

Правоохоронці припинили сутичку у метро та доставили учасників події до кімнати поліції.

"Нападники - п’ятеро підлітків, віком від 13 до 17 років, та двоє їх товаришів 19 та 21 років. Останні пояснили свої дії тим, що чоловік нібито образив їх подругу, яка була поруч із ними. Правоохоронці опитали неповнолітніх та передали їх батькам", - пояснили у поліції.

Яке покарання загрожує порушникам

Слідчі внесли відомості за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги суспільству, вчинене групою осіб. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Додамо, що ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Втім наголосимо, що більшість порушників - неповнолітні.

Бійка в київському метро 12 жовтня / соцмережіФото із місця події (фото: Telegram/Реальний Київ)

Читайте також про те, що у Києві на Новопечерських Липках сталася бійка зі стріляниною в одному з місцевих барів. Внаслідок інциденту в закладі постраждала дівчина.

Раніше ми писали про те, що у Вінниці нещодавно чоловік влаштував стрілянину біля торгового центру. Порушника затримали правоохоронці. Вони встановили, що між 31-річним та 21-річним чоловіками виник конфлікт, під час якого перший застосував пневматичний пістолет.

