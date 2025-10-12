У Києві чоловік влаштував бійку зі стріляниною в барі (відео)

В Києві на Новопечерських Липках сталася бійка зі стріляниною в одному з місцевих барів. Внаслідок інциденту в закладі постраждала дівчина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар пресслужби Національної поліції.

Відео інциденту вже з'явилися у мережі. Київські канали пишуть, що стрілянину буцімто влаштував чоловік, який нібито почав чіплятися до однієї з відвідувачок бару. За дівчину заступився її супутник, після чого стрілець витягнув пістолет та почав стріляти.

В пресслужбі Національної поліції Києва повідомили, що правоохоронні органи не отримували заяв щодо інциденту. Про бійку зі стріляниною правоохоронці дізналися через моніторинг соціальних мереж. Там підтвердили, що дівчина постраждала, але вона жива. Під час бійки її вдарили стільцем.