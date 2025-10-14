В Киеве неизвестные избили военного в инвалидной коляске: что заявили в полиции

В сети распространили видео, как неизвестные ударили и сбросили с инвалидного кресла мужчину в военной форме в Киеве. Полиция подозревает, что конфликт инсценирован для провокации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Как рассказали в пресс-службе, сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия с участием военного на улице Паньковской в Киеве.
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором трое неизвестных несколько раз ударили мужчину, одетого в военную форму и сбросили его с инвалидного кресла на землю.
"По факту обнаруженной публикации на место происшествия немедленно были направлены наряды полиции и следственно-оперативная группа Голосеевского района. До этого каких-либо сообщений в милицию не поступало", - говорится в сообщении.
Прибыв по указанному адресу, полицейские опросили свидетелей и просмотрели видео с камер наблюдения. Предварительно установлено, что инцидент был инсценирован вероятно с целью провокации.
"Сейчас полиция устанавливает всех участников происшествия. О результатах проверки общество будет проинформировано позже", - сообщили в полиции.
