У Києві можливі зупинки електротранспорту: яка причина

Україна, Вівторок 11 листопада 2025 12:44
UA EN RU
У Києві можливі зупинки електротранспорту: яка причина Фото: у Києві нестабільна ситуація в енергосистемі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Оксана Тесленко

У столиці можливі тимчасові зупинки руху електротранспорту через нестабільну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як повідомили у Київпастрансі, в умовах планових та екстрених відключень електроенергії можливі тимчасові зміни в роботі міського електротранспорту.

Рух трамваїв, тролейбусів і фунікулера коригується відповідно до графіків відключень світла.

Пасажирів закликають стежити за оновленнями щодо руху транспорту на офіційних ресурсах міста.

Нагадаємо, в енергосистемі України зберігається складна ситуація через наслідки російських обстрілів та негоду. Обсяги відключення світла було збільшено.

Увечері напередодні Повітряні сили України зафіксували рух ворожих ударних дронів у напрямку південних регіонів. За даними моніторингових ресурсів, російські війська запустили близько 30 безпілотників типу "Шахед".

Вранці 11 листопада у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного удару. Під час тривоги в Харкові пролунали вибухи.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що вибухи сталися не в межах міста, а на території Харківської області.

Також російські дрони атакували Одеську область - унаслідок ударів пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та залізничні колії.

