В Киеве возможны остановки электротранспорта: какая причина

Украина, Вторник 11 ноября 2025 12:44
В Киеве возможны остановки электротранспорта: какая причина Фото: в Киеве нестабильная ситуация в энергосистеме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Оксана Тесленко

В столице возможны временные остановки движения электротранспорта из-за нестабильной ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как сообщили в Киевпастрансе, в условиях плановых и экстренных отключений электроэнергии возможны временные изменения в работе городского электротранспорта.

Движение трамваев, троллейбусов и фуникулера корректируется в соответствии с графиками отключений света.

Пассажиров призывают следить за обновлениями по движению транспорта на официальных ресурсах города.

Напомним, в энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация из-за последствий российских обстрелов и непогоды. Объемы отключения света были увеличены.

Вечером накануне Воздушные силы Украины зафиксировали движение вражеских ударных дронов в направлении южных регионов. По данным мониторинговых ресурсов, российские войска запустили около 30 беспилотников типа "Шахед".

Утром 11 ноября в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара. Во время тревоги в Харькове прогремели взрывы.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что взрывы произошли не в черте города, а на территории Харьковской области.

Также российские дроны атаковали Одесскую область - в результате ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры и железнодорожные пути.

