У Києві на місяць частково обмежать рух магістральним шосе (схема)

Ремонт доріг та правила для водіїв у Києві

Нагадаємо, у столиці та інших містах України триває активне оновлення дорожньої інфраструктури, а також впровадження нових сервісів для автомобілістів.

Раніше РБК-Україна писало про те, що комунальна корпорація "Київавтодор" запланувала на цей рік низку масштабних ремонтних робіт на шляхопроводах, шосе та вулицях міста.

Окрім ремонтів, для столичних водіїв змінюються й правила користування міським простором. Зокрема, у Києві оновили тарифи на паркування та запустили спеціальні абонементи у застосунку "Київ Цифровий", які дозволяють отримати значну знижку.

Контроль за дотриманням правил також стає більш цифровим - тепер штрафи за порушення правил паркування підтягуються в застосунок "Дія", що дозволяє водіям вчасно дізнаватися про постанови інспекторів.

Водночас правоохоронці закликають автомобілістів бути готовими до будь-яких ситуацій на дорозі під час ремонтів чи негоди. Патрульна поліція оприлюднила базовий список речей, які обов'язково повинні бути в кожному автомобілі перед виїздом на автошляхи.