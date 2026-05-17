У Києві на місяць частково обмежать рух магістральним шосе (схема)

21:53 17.05.2026 Нд
2 хв
Ремонт доріг у Києві змінить рух транспорту
aimg Сергій Козачук
Фото: ремонт доріг у Києві змінить рух транспорту (Getty Images)

У Києві на понад місяць частково обмежать рух транспортних засобів Столичним шосе. Дорожники проводитимуть ремонтні роботи на асфальтобетонному покритті.

Де та коли діятимуть обмеження

Транспортні обмеження на Столичному шосе діятимуть від 18 травня до 20 червня.

За інформацією комунальників, фахівці ремонтуватимуть дорожнє покриття на ділянці від зупинки громадського транспорту "Автомобільний центр" до вулиці Острівної.

Основні деталі для водіїв:

  • На час проведення ремонтних робіт рух транспорту буде обмежено двома крайніми смугами у напрямку міста.
  • У разі погіршення погодних умов терміни виконання робіт на ділянці можуть бути змінені.

Фото: схема обмеження руху на Столичному шосе у Києві (kyivcity.gov.ua)

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв заздалегідь враховувати ці обмеження під час планування своїх маршрутів.

Ремонт доріг та правила для водіїв у Києві

Нагадаємо, у столиці та інших містах України триває активне оновлення дорожньої інфраструктури, а також впровадження нових сервісів для автомобілістів.

Раніше РБК-Україна писало про те, що комунальна корпорація "Київавтодор" запланувала на цей рік низку масштабних ремонтних робіт на шляхопроводах, шосе та вулицях міста.

Окрім ремонтів, для столичних водіїв змінюються й правила користування міським простором. Зокрема, у Києві оновили тарифи на паркування та запустили спеціальні абонементи у застосунку "Київ Цифровий", які дозволяють отримати значну знижку.

Контроль за дотриманням правил також стає більш цифровим - тепер штрафи за порушення правил паркування підтягуються в застосунок "Дія", що дозволяє водіям вчасно дізнаватися про постанови інспекторів.

Водночас правоохоронці закликають автомобілістів бути готовими до будь-яких ситуацій на дорозі під час ремонтів чи негоди. Патрульна поліція оприлюднила базовий список речей, які обов'язково повинні бути в кожному автомобілі перед виїздом на автошляхи.

