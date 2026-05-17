В Киеве на месяц частично ограничат движение по магистральному шоссе (схема)

Ремонт дорог и правила для водителей в Киеве

Напомним, в столице и других городах Украины продолжается активное обновление дорожной инфраструктуры, а также внедрение новых сервисов для автомобилистов.

Ранее РБК-Украина писало о том, что коммунальная корпорация "Киевавтодор" запланировала на этот год ряд масштабных ремонтных работ на путепроводах, шоссе и улицах города.

Кроме ремонтов, для столичных водителей меняются и правила пользования городским пространством. В частности, в Киеве обновили тарифы на парковку и запустили специальные абонементы в приложении "Киев Цифровой", которые позволяют получить значительную скидку.

Контроль за соблюдением правил также становится более цифровым - теперь штрафы за нарушение правил парковки подтягиваются в приложение "Дія", что позволяет водителям вовремя узнавать о постановлениях инспекторов.

В то же время правоохранители призывают автомобилистов быть готовыми к любым ситуациям на дороге во время ремонтов или непогоды. Патрульная полиция обнародовала базовый список вещей, которые обязательно должны быть в каждом автомобиле перед выездом на автодороги.