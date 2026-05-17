У Києві на місяць частково обмежать рух магістральним шосе (схема)

У Києві на понад місяць частково обмежать рух транспортних засобів Столичним шосе. Дорожники проводитимуть ремонтні роботи на асфальтобетонному покритті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію .

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв заздалегідь враховувати ці обмеження під час планування своїх маршрутів.

За інформацією комунальників, фахівці ремонтуватимуть дорожнє покриття на ділянці від зупинки громадського транспорту "Автомобільний центр" до вулиці Острівної.

Транспортні обмеження на Столичному шосе діятимуть від 18 травня до 20 червня .

