В Киеве на месяц частично ограничат движение по магистральному шоссе (схема)

21:53 17.05.2026 Вс
Ремонт дорог в Киеве изменит движение транспорта
Сергей Козачук
В Киеве на месяц частично ограничат движение по магистральному шоссе (схема) Фото: ремонт дорог в Киеве изменит движение транспорта (Getty Images)
В Киеве более чем на месяц частично ограничат движение транспортных средств по Столичному шоссе. Дорожники будут проводить ремонтные работы на асфальтобетонном покрытии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Где и когда будут действовать ограничения

Транспортные ограничения на Столичном шоссе будут действовать с 18 мая по 20 июня.

По информации коммунальщиков, специалисты будут ремонтировать дорожное покрытие на участке от остановки общественного транспорта "Автомобильный центр" до улицы Островной.

Основные детали для водителей:

  • На время проведения ремонтных работ движение транспорта будет ограничено двумя крайними полосами в направлении города.
  • В случае ухудшения погодных условий сроки выполнения работ на участке могут быть изменены.

В Киеве на месяц частично ограничат движение по магистральному шоссе (схема)Фото: схема ограничения движения на Столичном шоссе в Киеве (kyivcity.gov.ua)

В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей заранее учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов.

Ремонт дорог и правила для водителей в Киеве

Напомним, в столице и других городах Украины продолжается активное обновление дорожной инфраструктуры, а также внедрение новых сервисов для автомобилистов.

Ранее РБК-Украина писало о том, что коммунальная корпорация "Киевавтодор" запланировала на этот год ряд масштабных ремонтных работ на путепроводах, шоссе и улицах города.

Кроме ремонтов, для столичных водителей меняются и правила пользования городским пространством. В частности, в Киеве обновили тарифы на парковку и запустили специальные абонементы в приложении "Киев Цифровой", которые позволяют получить значительную скидку.

Контроль за соблюдением правил также становится более цифровым - теперь штрафы за нарушение правил парковки подтягиваются в приложение "Дія", что позволяет водителям вовремя узнавать о постановлениях инспекторов.

В то же время правоохранители призывают автомобилистов быть готовыми к любым ситуациям на дороге во время ремонтов или непогоды. Патрульная полиция обнародовала базовый список вещей, которые обязательно должны быть в каждом автомобиле перед выездом на автодороги.

Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны
