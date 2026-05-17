В Киеве на месяц частично ограничат движение по магистральному шоссе (схема)

В Киеве более чем на месяц частично ограничат движение транспортных средств по Столичному шоссе. Дорожники будут проводить ремонтные работы на асфальтобетонном покрытии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию .

В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей заранее учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов.

По информации коммунальщиков, специалисты будут ремонтировать дорожное покрытие на участке от остановки общественного транспорта "Автомобильный центр" до улицы Островной.

Транспортные ограничения на Столичном шоссе будут действовать с 18 мая по 20 июня .

Ремонт дорог и правила для водителей в Киеве

Напомним, в столице и других городах Украины продолжается активное обновление дорожной инфраструктуры, а также внедрение новых сервисов для автомобилистов.

Кроме ремонтов, для столичных водителей меняются и правила пользования городским пространством. В частности, в Киеве обновили тарифы на парковку и запустили специальные абонементы в приложении "Киев Цифровой", которые позволяют получить значительную скидку.

Контроль за соблюдением правил также становится более цифровым - теперь штрафы за нарушение правил парковки подтягиваются в приложение "Дія", что позволяет водителям вовремя узнавать о постановлениях инспекторов.

В то же время правоохранители призывают автомобилистов быть готовыми к любым ситуациям на дороге во время ремонтов или непогоды. Патрульная полиция обнародовала базовый список вещей, которые обязательно должны быть в каждом автомобиле перед выездом на автодороги.