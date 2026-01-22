В Києві майже 3000 будинків досі без тепла

Зазначимо, раніше стало відомо, що у Києві вже в ніч на 22 січня почнуть відновлювати теплопостачання для понад 3 тисяч будинків. Але опалення повернеться протягом двох днів. На момент вечора 21 січня без опалення залишався 3261 будинок.

Щодо відключень електроенергії в столиці - 21 січня міністр енергетики Денис Шмигаль пообіцяв, що найближчим часом Київ перейде від екстрених графіків відключення світла до жорстких, але прогнозованих.

Загалом 21 січня енергетикам вдалося підключити всі об'єкти критичної інфраструктури Києва після чергової російської атаки в ніч на 20 січня. Проте ситуація з електрикою все одно залишається складною. Також після масованого ворожого обстрілу тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при морозі -15°C.

Відновлювати енергопостачання в столиці після терактів РФ допомагають партнери. Так, вже відомо, що Київ та громади навколо столиці України отримають від Польщі 400 генераторів різних типів. Окрім них, до столиці наступного тижня прибудуть із Німеччини ще дві когенераційні установки, які одночасно вироблятимуть електричну та теплову енергію.