У Києві людина впала на колії метро: рух підземкою обмежено

У Києві вранці суботи, 25 жовтня, тимчасово обмежено рух потягів на "червоній" лінії метро через інцидент на станції "Дніпро".
Наразі поїзди курсують лише на ділянках від станції "Академмістечко" до "Арсенальної" та від "Лісової" до "Дарниці".
Станції "Дніпро", "Гідропарк" та "Лівобережна" тимчасово зачинені на вхід. Причиною стало потрапляння пасажира на колії на станції "Дніпро".
На місці події працюють відповідні служби. Про відновлення руху у звичайному режимі метрополітен обіцяє повідомити додатково.
