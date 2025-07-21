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У Києві обмежили рух поїздів на "червоній гілці" метро: що сталося

Київ, Понеділок 21 липня 2025 06:02
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У Києві обмежили рух поїздів на "червоній гілці" метро: що сталося Фото: у столичному метрополітені обмежили рух поїздів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

У Київському метрополітені з технічних причин обмежили рух поїзщів "червоною гілкою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що рух на "червоній" лінії метро тимчасово здійснюється до станції "Вокзальна".

"З технічних причин рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 06:45

Поїзди на "червоній" гілці метро курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна"

"Пересадочні вузли "Театральна" – "Золоті ворота" та "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" працюють в звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок удару російських дронів, у Києві пошкоджено вхід на станцію метрополітену "Лук'янівська". На щастя, постраждалі відсутні.

У столиці дуже багато пошкоджень і руйнувань через прильоти і падіння уламків ворожих безпілотників.

Вдень 16 липня тимчасово призупинявся рух поїздів через станцію метро "Чернігівська" через пожежу.

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