У київському метро сталася пожежа, на "червоній гілці" обмежено рух поїздів

На "червоній гілці" київського метро у середу, 16 липня, тимчасово обмежено рух поїздів. Причина - пожежа через займання трави біля огорожі наземної ділянки колій на одній зі станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як повідомляється, на"червоній гілці" метро: поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця". Станції "Лісова" та "Чернігівська" тимчасово зачинені на вхід. У КМДА уточнили, що зміни в роботі підземки пов'язані із займанням трави біля огорожі наземної ділянки колій метрополітену. На місці працюють пожежники та інші фахівці. Як повідомляють у мережі, пожежа сталася на станції метро "Лісова".