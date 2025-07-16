У київському метро сталася пожежа, на "червоній гілці" обмежено рух поїздів
Фото: у київському метро сталася пожежа (Getty Images)
На "червоній гілці" київського метро у середу, 16 липня, тимчасово обмежено рух поїздів. Причина - пожежа через займання трави біля огорожі наземної ділянки колій на одній зі станцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Як повідомляється, на"червоній гілці" метро: поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця". Станції "Лісова" та "Чернігівська" тимчасово зачинені на вхід.
У КМДА уточнили, що зміни в роботі підземки пов'язані із займанням трави біля огорожі наземної ділянки колій метрополітену.
На місці працюють пожежники та інші фахівці.
Як повідомляють у мережі, пожежа сталася на станції метро "Лісова".
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