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У київському метро сталася пожежа, на "червоній гілці" обмежено рух поїздів

Київ, Середа 16 липня 2025 15:32
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У київському метро сталася пожежа, на "червоній гілці" обмежено рух поїздів Фото: у київському метро сталася пожежа (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На "червоній гілці" київського метро у середу, 16 липня, тимчасово обмежено рух поїздів. Причина - пожежа через займання трави біля огорожі наземної ділянки колій на одній зі станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як повідомляється, на"червоній гілці" метро: поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця". Станції "Лісова" та "Чернігівська" тимчасово зачинені на вхід.

У КМДА уточнили, що зміни в роботі підземки пов'язані із займанням трави біля огорожі наземної ділянки колій метрополітену.

На місці працюють пожежники та інші фахівці.

Як повідомляють у мережі, пожежа сталася на станції метро "Лісова".

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Київ Метро Пожежа
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