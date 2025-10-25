В Киеве человек упал на пути метро: движение по подземке ограничено

Сейчас поезда курсируют только на участках от станции "Академгородок" до "Арсенальной" и от "Лесной" до "Дарницы".

Станции "Днепр","Гидропарк" и "Левобережная" временно закрыты на вход. Причиной стало попадание пассажира на пути на станции "Днепр".

На месте происшествия работают соответствующие службы. О возобновлении движения в обычном режиме метрополитен обещает сообщить дополнительно.