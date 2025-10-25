В Киеве человек упал на пути метро: движение по подземке ограничено

В Киеве утром субботы, 25 октября, временно ограничено движение поездов на "красной" линии метро из-за инцидента на станции "Днепр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Сейчас поезда курсируют только на участках от станции "Академгородок" до "Арсенальной" и от "Лесной" до "Дарницы".
Станции "Днепр","Гидропарк" и "Левобережная" временно закрыты на вход. Причиной стало попадание пассажира на пути на станции "Днепр".
На месте происшествия работают соответствующие службы. О возобновлении движения в обычном режиме метрополитен обещает сообщить дополнительно.
Ранее мы писали, что в Киеве на станции метро "Лыбедская" обнаружили подозрительный предмет. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров.
В тот же день в киевском метрополитене по техническим причинам ограничили движение поездов по "красной ветке".
А в июле этого года временно приостанавливалось движение поездов через станцию метро "Черниговская" из-за пожара.
Читайте также о том, что в Киеве на Новопечерских Липках произошла драка со стрельбой в одном из местных баров. В результате инцидента в заведении пострадала девушка.