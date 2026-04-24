У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів

"У Києві лунають вибухи. На Оболоні працюють сили ППО по ворожих безпілотниках", - повідомив міський голова.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка закликав мешканців залишатися в укриттях.

"Над Києвом ворожі цілі. Будьте в укриттях до відбою тривоги", - зазначив він.

У Повітряні сили ЗСУ також підтвердили рух ворожих безпілотників у напрямку столиці. За їхніми даними, група БпЛА прямувала курсом на Київ.

Наразі загроза повітряної атаки зберігається.

Де оголосили тривогу

Станом на 09:30 24 квітня повітряну тривогу оголошено в Києві та частині Київської області, а також у Чернігівській, Запорізькій і Донецькій областях.

Крім того, сигнал тривоги лунає в окремих районах Черкаської, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Сумської областей.