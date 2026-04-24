Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів

09:34 24.04.2026 Пт
2 хв
Над столицею зафіксовані ворожі цілі
aimg Ірина Глухова
Фото: у Києві лунають вибухи, місто під атакою дронів (Getty Images)

У Києві зранку, 24 квітня, пролунали вибухи під час атаки ворожих безпілотників. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

Читайте також: РФ вдарила по Україні "Іскандерами" і сотнею дронів, є десяток "прильотів"

"У Києві лунають вибухи. На Оболоні працюють сили ППО по ворожих безпілотниках", - повідомив міський голова.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка закликав мешканців залишатися в укриттях.

"Над Києвом ворожі цілі. Будьте в укриттях до відбою тривоги", - зазначив він.

У Повітряні сили ЗСУ також підтвердили рух ворожих безпілотників у напрямку столиці. За їхніми даними, група БпЛА прямувала курсом на Київ.

Наразі загроза повітряної атаки зберігається.

Де оголосили тривогу

Станом на 09:30 24 квітня повітряну тривогу оголошено в Києві та частині Київської області, а також у Чернігівській, Запорізькій і Донецькій областях.

Крім того, сигнал тривоги лунає в окремих районах Черкаської, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Сумської областей.

Обстріл України 24 квітня

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія влаштувала нову повітряну атаку на Україну: ворог застосував 109 засобів повітряного нападу: дві ракети та 107 дронів. Сили ППО знешкодили 96 цілей.

Під ударом російських "Шахедів" перебувала Одеса. У місті зафіксовано влучання у житлові будинки. Є постраждалі, загинуло подружжя.

У Чорному морі окупанти атакували ударними безпілотниками балкер, який йшов до одного з портів Великої Одеси.

