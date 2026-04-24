В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки дронов

"В Киеве раздаются взрывы. На Оболони работают силы ПВО по вражеским беспилотникам", - сообщил городской голова.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко призвал жителей оставаться в укрытиях.

"Над Киевом вражеские цели. Будьте в укрытиях до отбоя тревоги", - отметил он.

В Воздушные силы ВСУ также подтвердили движение вражеских беспилотников в направлении столицы. По их данным, группа БпЛА направлялась курсом на Киев.

Сейчас угроза воздушной атаки сохраняется.

Где объявили тревогу

По состоянию на 09:30 24 апреля воздушная тревога объявлена в Киеве и части Киевской области, а также в Черниговской, Запорожской и Донецкой областях.

Кроме того, сигнал тревоги звучит в отдельных районах Черкасской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областей.