У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів
У Києві зранку, 24 квітня, пролунали вибухи під час атаки ворожих безпілотників. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.
"У Києві лунають вибухи. На Оболоні працюють сили ППО по ворожих безпілотниках", - повідомив міський голова.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка закликав мешканців залишатися в укриттях.
"Над Києвом ворожі цілі. Будьте в укриттях до відбою тривоги", - зазначив він.
У Повітряні сили ЗСУ також підтвердили рух ворожих безпілотників у напрямку столиці. За їхніми даними, група БпЛА прямувала курсом на Київ.
Наразі загроза повітряної атаки зберігається.
Де оголосили тривогу
Станом на 09:30 24 квітня повітряну тривогу оголошено в Києві та частині Київської області, а також у Чернігівській, Запорізькій і Донецькій областях.
Крім того, сигнал тривоги лунає в окремих районах Черкаської, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Сумської областей.
Обстріл України 24 квітня
Нагадаємо, сьогодні вночі Росія влаштувала нову повітряну атаку на Україну: ворог застосував 109 засобів повітряного нападу: дві ракети та 107 дронів. Сили ППО знешкодили 96 цілей.
Під ударом російських "Шахедів" перебувала Одеса. У місті зафіксовано влучання у житлові будинки. Є постраждалі, загинуло подружжя.
У Чорному морі окупанти атакували ударними безпілотниками балкер, який йшов до одного з портів Великої Одеси.