В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки дронов
В Киеве утром, 24 апреля, прогремели взрывы во время атаки вражеских беспилотников. В столице работали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"В Киеве раздаются взрывы. На Оболони работают силы ПВО по вражеским беспилотникам", - сообщил городской голова.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко призвал жителей оставаться в укрытиях.
"Над Киевом вражеские цели. Будьте в укрытиях до отбоя тревоги", - отметил он.
В Воздушные силы ВСУ также подтвердили движение вражеских беспилотников в направлении столицы. По их данным, группа БпЛА направлялась курсом на Киев.
Сейчас угроза воздушной атаки сохраняется.
Где объявили тревогу
По состоянию на 09:30 24 апреля воздушная тревога объявлена в Киеве и части Киевской области, а также в Черниговской, Запорожской и Донецкой областях.
Кроме того, сигнал тревоги звучит в отдельных районах Черкасской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областей.
Обстрел Украины 24 апреля
Напомним, сегодня ночью Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 109 средств воздушного нападения: две ракеты и 107 дронов. Силы ПВО обезвредили 96 целей.
Под ударом российских "Шахедов" находилась Одесса. В городе зафиксировано попадание в жилые дома. Есть пострадавшие, погибли супруги.
В Черном море оккупанты атаковали ударными беспилотниками балкер, который шел в один из портов Большой Одессы.