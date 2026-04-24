В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки дронов

09:34 24.04.2026 Пт
Над столицей зафиксированы вражеские цели
aimg Ирина Глухова
В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки дронов Фото: в Киеве раздаются взрывы, город под атакой дронов (Getty Images)

В Киеве утром, 24 апреля, прогремели взрывы во время атаки вражеских беспилотников. В столице работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Читайте также: РФ ударила по Украине "Искандерами" и сотней дронов, есть десяток "прилетов"

"В Киеве раздаются взрывы. На Оболони работают силы ПВО по вражеским беспилотникам", - сообщил городской голова.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко призвал жителей оставаться в укрытиях.

"Над Киевом вражеские цели. Будьте в укрытиях до отбоя тревоги", - отметил он.

В Воздушные силы ВСУ также подтвердили движение вражеских беспилотников в направлении столицы. По их данным, группа БпЛА направлялась курсом на Киев.

Сейчас угроза воздушной атаки сохраняется.

Где объявили тревогу

По состоянию на 09:30 24 апреля воздушная тревога объявлена в Киеве и части Киевской области, а также в Черниговской, Запорожской и Донецкой областях.

Кроме того, сигнал тревоги звучит в отдельных районах Черкасской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областей.

В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки дронов

Обстрел Украины 24 апреля

Напомним, сегодня ночью Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 109 средств воздушного нападения: две ракеты и 107 дронов. Силы ПВО обезвредили 96 целей.

Под ударом российских "Шахедов" находилась Одесса. В городе зафиксировано попадание в жилые дома. Есть пострадавшие, погибли супруги.

В Черном море оккупанты атаковали ударными беспилотниками балкер, который шел в один из портов Большой Одессы.

