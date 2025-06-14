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У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів

Фото: у Києві працює ППО по ворожих дронах (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві чутно звуки вибухів на тлі атаки російських ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і мера столиці Віталія Кличка та Київську міську військову адміністрацію.

"У столиці працюють сили ППО. На місто заходять БпЛА з різних нарямків. Перебувайте в укриттях!", - зазначив міський голова.

Про роботу сил ППО у столиці також повідомили у КМВА.

"Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги", - йдеться у повідомленні.

Дронові атаки Росії

Ввечері у суботу, 14 червня, російські загарбники запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".

Минулої ночі росіяни атакували Україну кількома десятками "Шахедів".

Найбільше від удару постраждало Запоріжжя.

Дрони знищили склад з гуманітарною допомогою у місті.

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Атака дронів