В Киеве слышны взрывы на фоне атаки дронов

"В столице работают силы ПВО. На город заходят БпЛА из разных нарядов. Находитесь в укрытиях!", - отметил городской голова.

О работе сил ПВО в столице также сообщили в КМВА.

"Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении.