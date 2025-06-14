В Киеве слышны взрывы на фоне атаки дронов

В Киеве слышны звуки взрывов на фоне атаки российских ударных дронов "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и мэра столицы Виталия Кличко и Киевскую городскую военную администрацию.
"В столице работают силы ПВО. На город заходят БпЛА из разных нарядов. Находитесь в укрытиях!", - отметил городской голова.
О работе сил ПВО в столице также сообщили в КМВА.
"Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении.
Вечером в субботу, 14 июня, российские захватчики запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".
Минувшей ночью россияне атаковали Украину несколькими десятками "Шахедов".
Больше всего от удара пострадало Запорожье.
Дроны уничтожили склад с гуманитарной помощью в городе.
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