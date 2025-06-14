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РФ масовано атакує Україну дронами: де оголосили тривогу та є загроза

Субота 14 червня 2025 23:11
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РФ масовано атакує Україну дронами: де оголосили тривогу та є загроза Фото: Росія знову атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог.

Перші ударні безпілотники почали заходити у повітряний простір країни близько 20:00 через Сумську, Харківську та Донецьку області.

О 23:05 було оголошено повітряну тривогу в Києві.

"Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - повідомили у КМВА.

"Кияни, пройдіть у найближче укриття. Ворожі БпЛА курсом на столицю. Може бути гучно", - написав голова КМВА Тимур Ткаченко.

Військові повідомляли про наближення ударних дронів у напрямку Борисполя і Броварів.

Станом на 23:12 ворожі "Шахеди" рухалися:

  • у північній частині Київщини, курс західний/південно-західний.
  • в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину.
  • у східній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
  • в західній та південній частинах Сумщини, курс південний/південно-західний.
  • у північній частині Полтавщини, курс південний.
  • в південній частині Полтавщини, курс західний.
  • у східній частині Кіровоградщини, курс південно-західний.
  • в північній частині Дніпропетровщини, постійно змінюють курс.
  • у східній частині Харківщини, курс західний.
  • в центральній частині Миколаївщини, курс північно-західний.
  • з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

Станом на 23:20 карта повітряних тривог України виглядала так:

РФ масовано атакує Україну дронами: де оголосили тривогу та є загроза

Повітряна атака РФ

В ніч на суботу, 14 червня, російські загарбники випустили по Україні понад 50 "Шахедів".

Зокрема, під масований удар потрапило Запоріжжя.

Внаслідок атаки у місті знищено склад з гуманітарною допомогою.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що сили ППО будуть посилені більшою кількістю дронів-перехоплювачів "Шахедів".

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