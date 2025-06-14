ua en ru
Сб, 14 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Під ударом 4 області: РФ випустила по Україні пів сотні дронів, є влучання

Київ, Субота 14 червня 2025 09:00
UA EN RU
Під ударом 4 області: РФ випустила по Україні пів сотні дронів, є влучання Фото: сили ППО знешкодили 43 з 58 дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти випустили по Україні 58 дронів в ніч на 14 червня. Під ударом були східні області України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі ворог випустив 58 ударних дронів та безпілотників-імітаторів з п'ять напрямків - Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ.

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 43 дрон - 23 збили, ще 20 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Основні напрямки удару - Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області.

Зафіксовано влучання у 9 локаціях, падіння збитих цілей (уламків) - у 5 локаціях.

Удар по Запоріжжю

Росіяни цієї ночі випустили по Запоріжжю 14 "Шахедів". Внаслідок атаки загорілося гуманітарне підприємство. Пошкоджено авто, магазин і зупинку громадського транспорту. Також у багатоповерхівках вибито вікна.

За словами місцевої влади, через російський удар постраждали двоє поліцейських.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні
Новини
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
Аналітика
Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова