Під ударом 4 області: РФ випустила по Україні пів сотні дронів, є влучання

Російські окупанти випустили по Україні 58 дронів в ніч на 14 червня. Під ударом були східні області України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі ворог випустив 58 ударних дронів та безпілотників-імітаторів з п'ять напрямків - Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ. Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 43 дрон - 23 збили, ще 20 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Основні напрямки удару - Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області. Зафіксовано влучання у 9 локаціях, падіння збитих цілей (уламків) - у 5 локаціях.