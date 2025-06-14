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Окупанти атакували Запоріжжя: у місті щонайменше п'ять "прильотів"

Запоріжжя, Субота 14 червня 2025 04:40
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Окупанти атакували Запоріжжя: у місті щонайменше п'ять "прильотів" Фото: росіяни вдарили по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в ніч на 14 червня вдарили по Запоріжжю дронами. Унаслідок цього почалися пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в Telegram.

"Ворог атакує Запоріжжя. У місті сталося кілька загорянь", - написав він.

За словами Федорова, загроза атак залишається. Тому до завершення тривоги потрібно перебувати в безпечних місцях.

Пізніше глава ОВА уточнив, що по Запоріжжю було завдано щонайменше п'ять ударів.

"Пошкоджено машини та цивільну інфраструктуру. Сталися пожежі", - додав він.

Федоров зазначив, що на місцях працюють екстрені служби.

Вибухи в Запорізькій області

Нагадаємо, раніше Федоров заявляв, що 14 червня вночі в Запорізькій області пролунали вибухи.

При цьому Повітряні сили ЗСУ попереджали, що для Запоріжжя є загроза дронів.

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Запоріжжя Пожежа Війна в Україні Атака дронів
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