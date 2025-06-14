Окупанти атакували Запоріжжя: у місті щонайменше п'ять "прильотів"

Російські окупанти в ніч на 14 червня вдарили по Запоріжжю дронами. Унаслідок цього почалися пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в Telegram.

"Ворог атакує Запоріжжя. У місті сталося кілька загорянь", - написав він. За словами Федорова, загроза атак залишається. Тому до завершення тривоги потрібно перебувати в безпечних місцях. Пізніше глава ОВА уточнив, що по Запоріжжю було завдано щонайменше п'ять ударів. "Пошкоджено машини та цивільну інфраструктуру. Сталися пожежі", - додав він. Федоров зазначив, що на місцях працюють екстрені служби.