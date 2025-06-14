У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів
У Києві чутно звуки вибухів на тлі атаки російських ударних дронів "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і мера столиці Віталія Кличка та Київську міську військову адміністрацію.
"У столиці працюють сили ППО. На місто заходять БпЛА з різних нарямків. Перебувайте в укриттях!", - зазначив міський голова.
Про роботу сил ППО у столиці також повідомили у КМВА.
"Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги", - йдеться у повідомленні.
Дронові атаки Росії
Ввечері у суботу, 14 червня, російські загарбники запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".
Минулої ночі росіяни атакували Україну кількома десятками "Шахедів".
Найбільше від удару постраждало Запоріжжя.
Дрони знищили склад з гуманітарною допомогою у місті.
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