У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів

У Києві чутно звуки вибухів на тлі атаки російських ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і мера столиці Віталія Кличка та Київську міську військову адміністрацію.

"У столиці працюють сили ППО. На місто заходять БпЛА з різних нарямків. Перебувайте в укриттях!", - зазначив міський голова.

Про роботу сил ППО у столиці також повідомили у КМВА.

"Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги", - йдеться у повідомленні.